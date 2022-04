Érika Villalobos concedió una extensa entrevista al youtuber Carlos Orozco, quien en los minutos finales se animó a preguntarle sobre el ampay de Aldo Miyashiro. Este detalle fue resaltado por Magaly Medina, ya que el periodista preguntó lo que todos querían escuchar. Asimismo, la conductora se dirigió a Aldo y le advirtió que las declaraciones de la actriz fueron tajantes y que no existe posibilidad de reconciliación. “Lo ha dicho claramente. Miyashiro, escucha, ella no va a regresar contigo. Ella da a entender que no es de rencores, le gusta cerrar etapas. Esos mensajes son más que directos, ya no necesita decir más cosas. (Érika) debe tener una mezcla de sentimientos”, comentó Medina. Video: ATV.