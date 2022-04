El reality gastronómico “En esta cocina mando yo” inició una nueva temporada y recibió como invitados estrella a dos de las duplas más queridas dentro de la farándula peruana. Natalie Vértiz y Jaime Mandros, más conocido como ‘Choca’, se enfrentaron a Johanna San Miguel y a Carlos Carlín en un reñido duelo por saber quién cocina mejor. La pareja liderada por la ex Miss Perú demostraron la buena relación que tienen dentro y fuera de cámaras, hasta que el conductor de “Estás en todas” no aguantó la presión y la muteó por un minuto; así, aseguró que fue pedido de Yaco Eskenazi. “Señor productor, ponga las imágenes donde Yaco dice: ‘apriétalo, apriétalo’. Acá nos hundimos los dos” dijo. Ante esto, el ex chico reality, esposo de la modelo, aprovechó el momento para burlarse de su pareja, quien no podía ser escuchada. “Te quedan 10 segundos, Natalie, mi amor precioso. Qué linda te ves cuando estás callada”, señaló entre risas. Video: América TV