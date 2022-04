Magaly Medina no dejó pasar ni un solo minuto para confirmar que el tan anunciado ampay presentando en su programa de este martes 19 de abril es protagonizado por Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. “Vamos a ser testigos, que es lamentable. Siempre un hombre que cede a sus instintos y no piensa puede ser por algo que no vale la pena”, indicó al inicio la conductora. Más adelante, la ‘Urraca’ reveló que no buscaban encontrar al presentador junto a su reportera, sino que estaban en búsqueda de Óscar del Portal. “Nosotros realmente no estábamos tras los pasos de Aldo Miyashiro. Ha sido la cereza del pastel”, comentó. Video: ATV.