Esta mañana, 1 de abril, las monjitas de Pataclaún fueron invitadas a América hoy para alegrar la mañana y también para participar de una secuencia donde debían ‘hacer confesar’ a las conductoras sobre diferentes temas. Una de ellas fue Janet Barboza, a quien le consultaron cuándo revelará que ya terminó con su pareja Miguel Bayona, a modo de broma. “Respondiendo la pregunta inapropiada, por cierto, no he terminado mi relación, ahora está estudiando inglés, por eso no lo puedo llamar (...) El 14 sí estoy viajando a Miami para saber si sigo con Miguel, no vaya a hacer que me haya hecho la ‘dieta de Melissa’” , comentó. Video: América TV