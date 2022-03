“Es súper tranquila, no opina nunca, no dice nada”, fueron las palabras que utilizó el famoso ‘Rey de los huevos’ para referirse a la progenitora de su esposa Karla Tarazona.

En su paso por “Amor y fuego” el 25 de marzo, el empresario Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, soltó una serie de cuestionables declaraciones ante cámaras. En un inicio, el señor expresó sus deseos de querer volver a ser padre y tener una hija mujer, diciendo que “las mujeres se quedan en la casa”, comentario que fue rápidamente cuestionado por el conductor ‘Peluchín’. En esa línea, instantes más tarde, la pareja de Tarazona opinó sobre la relación que mantiene con su suegra y dijo entre risas: “Me llevo súper bien, es un pan de Dios, me he sacado la lotería. Es súper tranquila, no opina nunca, no dice nada, se ríe”. Sin embargo, esta vez el ‘Rey de los huevos’ no fue reprendido por ningún personaje del set. VIDEO: Amor y fuego