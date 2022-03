Durante la última edición de su programa, Magaly Medina recibió a Isabel Acevedo junto a su abogado para compartir su versión sobre lo último dicho por Christian Domínguez, quien aseguró que la bailarina le insistió en que eligiera entre ella o sus hijos. La famosa ‘Chabelita’ no pudo evitar quebrarse al mandar un mensaje final al cantante: “Christian Domínguez, ya basta. Deja de hablar de mí. Yo soy mujer. Tengo una mamá, una hermana, tengo familia. Ya estoy harta. Tengo una pareja nueva. Yo ya he comenzado mi vida de la mejor manera y yo quiero que me dejes en paz. Nada más. Yo quiero mi tranquilidad. Yo ya acabé esa historia hace tres años. Seguir hablando de ese tema, a mí me pone mal”. Video: ATV.