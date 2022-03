Magaly Medina revela que Andy Polo le envió una carta notarial para que la conductora se retracte por lo dicho sobre él y Génesis Alarcón en su programa. En este documento, el futbolista exigió que la ‘Urraca’ “detenga el daño que le viene ocasionando y que se rectifique públicamente” por las acusaciones que hizo en su contra. Asimismo, Polo aseguró que, de no cumplirse, él tomará las medidas legales correspondientes. “En este programa, yo le brindo mi tribuna a hombres y mujeres que denuncian algo, que reclaman justicia, maltrato, golpes. (...) En busca de ayuda”, dijo Magaly, y le recordó que Génesis acudió voluntariamente a su programa solicitando apoyo para que el deportista le dé a sus hijos lo que les corresponde: “Estas frases no significan nada; pero, si me piensan acusar de algo, habrá que visualizar todos los programas en donde ella y todo el público fueron testigos de lo que Génesis ha dicho”, finalizó. Video: ATV.