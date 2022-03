El día de ayer, 12 de marzo, Gianella Neyra le preguntó a Renzo Schuller durante el programa “Perú tiene talento” si sus hijas aún dormían en su cama. La respuesta del actor hizo reír a sus compañeros. “Hacen la finta de dormir en su cama y después se pasan a la cama (de los padres). Y no solamente eso, mi hija se pone en unas posiciones extrañas (al dormir) y me comienza a patear. De repente me volteo para abrazar (a su esposa) y siento pelos, (es) mi perro, de ahí empiezo a mover mis pies y aparece la gata”, comentó. Luego la actriz le dice a modo de broma que debe comprar una cama más grande, a lo que Schuller responde: “O irme a vivir a otro lado”. Video: Latina.