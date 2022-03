El español Fabio Agostini opinó que Melissa Paredes no debería molestarse por las burlas que él lanza contra Anthony Aranda en “Esto es guerra”.

Fabio Agostini volvió a generar polémica al decirle a Anthony Aranda en plena transmisión de “Esto es guerra”: “Me han dicho que te la vas dando de Spider-Man por la vida y Spider-Man solo hay uno (Facundo González)”. Tras este controversial comentario, el español declaró para América Espectáculos y aseguró que Melissa Paredes no tendría que haberse molestado y hasta se animó a enviarle un besito volado. “¿Por qué le va a incomodar,? si yo fuese ella, me mataría de risa. No creo que se haya enfadado. Es más, le mando un besito”, declaró. Finalmente, el ‘Galáctico’ desmereció al ‘Activador’ como concursante y aseguró que prefiere competir con Jota Benz en el reality. Video: América TV