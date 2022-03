Dalia Durán se encuentra atravesando serios problemas económicos desde que su expareja John Kelvin fue encarcelado por maltratarla física y psicológicamente. La exconductora de ‘‘Porque es sábado con Andrés’' contó que si es necesario, venderá emoliente en las calles para mantener a sus cuatro menores hijos. “Mucha gente me dice que trabaje, y quién ha dicho que yo no quiero trabajar. Yo trabajo. He estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo. No me voy a avergonzar si me pongo a vender emoliente con mis cuatro hijos porque no soy la única. Y si veo que ya no hay otra solución, lo haré porque es un trabajo digno”, dijo para las cámaras de Magaly Tv, la firme. Video: ATV.