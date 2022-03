¡No lo suelta! Magaly Medina se refirió, una vez más, sobre Anthony Aranda. Esta vez, la conductora de TV inició su programa arremetiendo contra el bailarín, luego de enterarse que no estuvo presente en la celebración que hizo Fabio Agostini por su onomástico: “Estaban todos ahí, hasta el ex de Xoana González estuvo invitado al cumpleaños”. Asimismo, recordó el momento en que Anthony fue opacado por Guty Carrera y el modelo español durante el estreno de la temporada de EEG: “Tiene un aura de ‘antipaticón’, como se cree el más churro de los churros se alucina no sé qué”, mencionó, insinuando que no sería del agrado de sus compañeros del reality juvenil. Video: ATV