Rafael Cardozo continúa enfrentándose a sus compañeros, y esta vez le tocó a Patricio Parodi. El capitán de los ‘combatientes’ aseguró que el ‘Pato’ no quiso escoger entre Luciana Fuster y Michelle Soifer como nueva integrante para el equipo de los ‘guerreros’ y por eso habría hecho trampa en un juego. “Nos están dejando ganar al equipo completo para no tener que escoger”, dijo fuertemente el capitán de los ‘combatientes’; sin embargo, Parodi también se pronunció: “Si quieres empezar a decir mentiras, yo voy a empezar a partir del día de mañana a decir mentiras que te van a dejar mal a ti en televisión”, afirmó el ‘guerrero’ e, incluso, le recordó el día del incidente con Said Palao. “No te quiero como el primer día en la oficina del productor llorando. ¿Te parece bien? No quiero que llores”, adviritó exaltado. Video: América TV.