Magaly Medina se presentó en una nueva edición del programa que lidera. Durante su emisión, la conductora no dudó en tocar el tema de la reaparición de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, luego de que el diario El bono lo entrevistara y Amor y fuego emitiera un adelanto de sus declaraciones el último 1 de marzo. “Nunca fue un padre presente (...) No sé con qué cara este señor exige a los medios su presencia (...) No me voy a prestar para esos juegos inmundos jamás, porque detesto a los irresponsables. Este país está lleno de padres irresponsables, todos los días los vemos”, exclamó Medina evidenciando su desaprobación hacia el señor Pozo, quien exige una suma de dinero a Ethel y Gisela para tratar la enfermedad que padece. VIDEO: Magaly TV, la firme