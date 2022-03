Magaly Medina rechazó brindar pantalla a Jorge Pozo, padre de la conductora Ethel Pozo, que busca salir en los medios para desacreditarla junto a su madre, Gisela Valcárcel. “Él no necesita chantajear públicamente a su hija biológica para que lo haga. No necesita usar a los medios y presionarlas de esa manera. Eso habla de la catadura moral de este hombre”, indicó la conductora de Magaly TV, la firme, en su edición del 1 de marzo. “Yo no me voy a prestar para eso. La enemistad televisiva tiene un limite y eso no lo voy a pasar”, afirmó . Video: ATV