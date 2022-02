Magaly Medina no esperó que Yola Polastri se burlara de ella durante un enlace realizado el 25 de febrero. “¿Estás perdiendo amigas? Y encima te has quedado sin comadre” , le dijo la ‘Chica de la tele’ en alusión al distanciamiento de Jessica Newton a raíz de la crítica por la segunda pedida de mano de su hija Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton de parte de Deyvis Orozco. “Te estas burlando de mí. Me estás tomando el pelo miserablemente, Yola” , le contestó la conductora de Magaly TV, la firme. “Magaly, hubieras venido (a la fiesta), porque me da pena que estés sin amigas. No te sientas triste” , continuó la recordada animadora infantil. Video: ATV