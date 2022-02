Rafael Cardozo perdió la paciencia y enfureció con su novia Carol Reali ‘Cachaza’ por presuntamente haberle hecho muecas después de que él votara a favor de que esta nueva temporada de Esto es guerra se desarrolle con un enfrentamiento entre los equipos de ‘guerreros’ y ‘combatientes’ y no entre ‘cobras’ y ‘leones’. “¿Por qué me haces muecas todo el tiempo? ¿Tienes algún problema con mi decisión? Quiero saber por qué me estás haciendo muecas”, aseveró bastante molesto el brasileño. Al escuchar dichas palabras, la modelo decidió no quedarse callada y le aclaró, de manera contundente, a su prometido: “Yo nunca me fui de Esto es Guerra, yo soy ‘cobra’ y nadie va cambiar eso”. Video: América TV