Sin decir su nombre, Thais Casalino se refirió al comentario de Janet Barboza alegando que no debería soltar cosas sin tener al menos pruebas que lo determinen.

Thais Casalino defendió el amor y confianza que se tienen Melissa Paredes y Anthony Aranda frente a los rumores que deslindó Janet Barboza en América Hoy. La conductora insinuó que el bailarín estaba en conversaciones con Paula Manzanal. Al respecto, la periodista dijo este jueves 3 en Mujeres al Mando que las críticas o comentarios deberían hacerse con pruebas. “Parece que con mala leche, mala gana, porque no le gusta la felicidad (...) Como periodista sé que si voy a decir algo, tengo que tener pruebas; si no hay pruebas, no te lanzas a decir un rumor así (...)”, señaló. Video: Latina.