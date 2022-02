Nicolás Galindo le pidió a Karen Schwarz que lo deje disfrutar de su papel como conductor de Yo soy, nueva generación, después de que ella se ofreciera a ayudarlo cuando notó que él no recordaba la pauta del programa. “Nico, es tu momento, o si quieres yo lo hago. No hay problema”, dijo la presentadora, a lo que este respondió: “¡No! No me quites mi momento” para luego tomar la pauta de Julián Zucchi y poder continuar con las presentaciones de los participantes. Video: Latina