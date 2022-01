Rodrigo González no le perdona nada a la locutora radial Luciana Fuster, luego de que ella hiciera una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para ‘pelearse’ con sus fanáticos y asegurar que no le debe nada a ellos porque todo lo ha logrado gracias su esfuerzo y talento. “Ella dice que está donde está por su talento (…), pero no traspasa el vidrio porque la mujer es desangelada como ella sola”, afirmó el influencer. Asimismo, recordó la vez en que ella trabajó en el mismo programa que él y se dio cuenta de que no funcionó.