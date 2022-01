Este viernes 14 de enero, se vivió un tenso momento entre algunos de los jurados de Yo soy, grandes batallas internacional. El principal enfrentamiento se dio entre Jorge Henderson y Mauri Stern, quienes no estuvieron de acuerdo con las decisiones tomadas en capítulos anteriores. El conductor nacional le lanzó una dura frase que incomodó al mexicano. “Le regalaría un par de cápsulas de poder de síntesis”, señaló. “Pero es que veces eso no se puede, es como yo te dijere a ti que muchas veces no te entiendo nada”, replicó el ex Magneto. Video: Latina.