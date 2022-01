Jazmín Pinedo hizo una revelación en +Espectáculos al contar que pasó durmiendo en Año Nuevo por culpa de Gino Assereto. La modelo comentó que organizó una cena para su familia y luego tenía otro compromiso al que iba a asistir con el ex chico reality. Sin embargo, ella se fue a dormir y Gino nunca la despertó. “Yo organicé un almuerzo hermoso con mi familia para en la noche irme. Le dije que me despierte... me levanté a las 3 de la mañana, estaba sola, mi hija durmiendo y Gino se había largado”, recordó. Video: América TV.