Matthew McConaughey y Reese Witherspoon participaron en la última edición del programa The Ellen DeGeneres Show para promocionar el lanzamiento de la película “Sing 2″, en la cual ambos prestaron su voz para darle vida a los personajes. Durante la entrevista, Ellen les hizo distintas preguntas, entre ellas cuál había sido la primera celebridad de la que se habían enamorado. La respuesta que más sorprendió fue la del protagonista de “Interestellar”, quien admitió que se había fijado en la actriz que la acompañaba en la película “The Man in the Moon”. “Fue uno de mis primeros crush y, si has visto la película, es inevitable no estar enamorado de ella”, comentó. Video: The Ellen Degeneres Show.