La conductora Magaly Medina tuvo un problema con la prenda en la emisión de Magaly TV, la firme y no dudó en bromear sobre el hecho con los televidentes.

Como ya es costumbre, Magaly Medina comenzó su programa de espectáculos bailando en el set de televisión. Sin embargo, durante la emisión en vivo del último martes 7 de diciembre, su vestuario le jugó una mala pasada. Al inicio del programa se le pudo ver incómoda y arreglando el vestido blanco que usaba, ya que por el movimiento de su baile se desacomodaba. La conductora no dudó en bromear sobre el hecho y dijo al público: “Sorry, me queda grande el vestido, la dieta funciona. Se me subía el vestido, por favor una talla más chica”. Video: ATV