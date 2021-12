El 6 de diciembre se realizó la batalla entre el imitador de ‘Gilberto Santa Rosa’, quien fue retado por Steven Mercado, ‘Pedro Suárez-Vértiz’. La presentación del rockero no resultó satisfactoria para Mauri Stern. El jurado Yo soy, grandes batallas internacional se mostró molesto e incluso dijo que tuvo ganas de retirarse del set. “Steven no te puedo llamar PSV. Elegiste una canción fácil y te salió mal. Fue realmente un desastre. No estás preparado. No es justo”, expresó, y extendió una disculpa a ‘El caballero de la salsa’ porque ese reto no era digno para él. “No tendrías que haber venido” , afirmó. Video: Latina