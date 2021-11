Uno de los imitadores que marcó al programa Yo soy fue Joseph Sanz, quien se presentó nuevamente y deslumbró al interpretar a la icónica cantante cubana Celia Cruz. El artista fue uno de los finalistas de la temporada 28 y si bien no pudo levantar la copa, su paso por el reality de Latina le abrió la puerta a varios proyectos musicales. Por ello, decidió participar en la última edición del programa: “El hombre de los mil retos no podía faltar en esta temporada tan especial”, le dijo el joven a Christian Rivero. Para concretar la batalla, eligió Sebastián Molina, imitador de Arjona y ganador de la temporada 17. Finalmente, el intérprete de la salsera cantó la mítica canción “Quimbara” e hizo bailar al jurado. No obstante, el resultado para saber quien sigue en competencia se sabrá en el programa de este miércoles 24. Video: Latina.