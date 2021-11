Magaly Medina aseguró que su esposo, Alfredo Zambrano, nunca le comentó que había salido con Giuliana Rengifo allá por el 2015, cuando estuvieron separados. “Lo que haya hecho en su época de soltero no le voy a reclamar. Además, él nunca me ha mencionado (a Giuliana Rengifo), nunca lo he sabido. Es como si le dijera ‘¿A cuántas metiste a tu casa cuando estabas soltero?’ Qué le voy a preguntar”, señaló la conductora de televisión en Día D. Video: ATV.