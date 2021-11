Durante la primera gala del reality de canto, las presentaciones de Christian Domínguez y Elías Montalvo no fueron del total agrado del jurado y del público, por lo que quedaron en sentencia, teniendo que pelear un lugar en el El artista del año hoy 20 de noviembre para no irse a casa. En ese sentido, en la reciente edición del programa conducido por Gisela Valcárcel, el cumbiambero le dedicó duras palabras al chico reality, haciendo referencia a que Montalvo, por ser menor que él, no tendría tanta experiencia haciendo shows en el escenario. A lo que Elías respondió: " Está bien que Christian sea experimentando y tenga mucha cancha, mucha trayectoria, pero no me gusta que me minimicen por ser joven ”. VIDEO: El artista del año.