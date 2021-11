Gian Piero Díaz le jugó una pesada broma a Luciana Fuster el lunes 15 de noviembre en Esto es guerra, al recordarle indirectamente el ampay donde aparece besándose con Patricio Parodi. “Te veo más roja que de costumbre”, le dijo el conductor; ante ello, la influencer respondió: “Estoy bronceada porque he estado tomando sol en la playita. ¡Esa mirada no me cuadra, Gian Piero!”, y terminó riéndose. Video: América TV.