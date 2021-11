Los conductores de América hoy comentaron sobre el ampay entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, donde ambos aparecen besándose en una reunión en Paracas. Para Christian Domínguez, los chicos realities se habrían enamorado tras las escenas de besos en La academia, serie de Esto es guerra, ya que los jóvenes no tienen preparación actoral para diferenciar las cosas y se pueden confundir. “Lo que pasa es que la preparación de la actuación es por algo, para que no se confundan estas cosas en ese tipo de tocamientos, pero de no hacer ese tipo de preparación y te vas de frente a actuar escenas como esa, estás besando de verdad. No estás diferenciando”, dijo. Video: América TV.