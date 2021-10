Mario Irivarren no descartó la posibilidad de reforzar a su pareja Vania Bludau en una de las galas de Reinas del show. En entrevista con las cámaras de América Espectáculos, se refirió a la participación de la modelo en el programa de Gisela Valcárcel y reveló que está dispuesto a ayudarla en la pista de baile en caso sea necesario para salvarla de la sentencia. Sin embargo, no se mostró muy seguro en torno a sus habilidades para la danza. “Que me inviten, estoy a la espera. Me imagino que tengo que acompañarla ya sea en esta gala o en la otra. Espero que para sumar, no para restar, haciendo lo que esté dentro de mis posibilidades”, dijo el integrante de Esto es guerra. Video: América TV