Guty Carrera se encuentra en Lima y visitó el set de América hoy para hablar sobre la carrera que ha forjado en México, país donde actualmente reside. El modelo peruano no pudo evitar referirse sobre el tema de las infidelidades y respondió si en algún momento consideraría perdonar una. La respuesta del ex chico reality fue tajante: “No se puede, es muy difícil. A mí no me han perdonado porque yo termino las relaciones, digo hasta aquí no más. Es muy complicado cuando hay un tema de infidelidad”. Video: América TV