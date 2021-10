Rebeca Escribens a Melissa Paredes por ampay con bailarín: “Te hubieras quedado calladita”

La conductora Rebeca Escribens se mostró en contra de las declaraciones que brindó Melissa Paredes acerca del ampay que difundió Magaly TV y su separación del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Tras recibir críticas por no opinar del tema, la presentadora aclaró que no es amiga de la ex chica reality y decidió enviarle un fuerte mensaje en el que le recomendó que hubiera pedido disculpas. “Melissa, déjame decirte algo, pero la verdad, te hubieras quedado calladita y hubieras quedado mejor parada, y unas disculpas porque las imágenes son concretas”, expresó. Video: América TV