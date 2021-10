Hace solo unos días, durante su semana de aniversario, el sonado par anunció la noticia de su compromiso. Ahora, Tilsa Lozano ha dado a conocer a través de sus redes sociales que se encuentra en Miami tomando unas pequeñas vacaciones junto con su pareja, Jackson Mora. “ That´s my man (Ese es mi hombre)”, decía una de las historias de Lozano, donde ambos aparecían en en su auto. Asimismo, un detalle que muchos cibernautas no han podido dejar pasar ha sido que Tilsa aparece en el corto clip mostrando su anillo de compromiso. La modelo luce muy ilusionada por esta nueva etapa de su vida y ha decidido no hacer caso a los malos comentarios, porque no le importan, según mencionó en una entrevista con América espectáculos.