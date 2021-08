Tras mantener al margen su vida privada por varios años, Roberto Manrique le reveló a sus seguidores su orientación sexual. Además, confesó que tiene una relación sentimental de siete años y se encuentra feliz. “Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante decir que soy homosexual”, mencionó. Asimismo, dijo que no lo contó antes, pues lo consideró irrelevante. Fuente: Instagram.