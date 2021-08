Amy Gutiérrez regresó al escenario de La Voz Perú luego de que fuera ella la ganadora de la versión Kids del programa de canto cuando tenía apenas 13 años. Mientras conversaba con la conductora Karen Schwarz, Amy no dudó en dedicarle unas palabras a Paula Arias, pues asegura que fue la creadora de Son Tentación quien la ayudó a destacarse dentro de la industria musical. “Le mando un beso a Paula porque ella me dio la oportunidad, sabiendo que yo era muy primeriza en el género de salsa, pero me puso profesores de canto y baile para aprender”, sostuvo la intérprete de “Alguien”. Video: LATINA