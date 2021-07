Korina Rivadeneira sorprendió al contar que en un momento de su relación sentimental con su ahora esposo Mario Hart estuvo cerca de la separación, pues no sentía mucha confianza hacia su pareja. “A inicios de mi relación con él estuve un poco insegura, bueno ya sabemos porque... tenía actitudes raras con el celular y yo estaba un poco loca porque le llegué a revisar su celular y el que busca encuentra, no necesariamente algo que valga la pena, pero si una tontería y de eso me agarré porque estaba muy insegura de él”, contó en el programa América Hoy. VIDEO: América TV