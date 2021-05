Rebeca Escribens le dejó un mensaje a La Uchulú en la reciente edición de América Espectáculos, este lunes 10 de mayo, tras su última presentación en El artista del año. “Hay algo que muchos no tienen y es el carisma, pero el carisma dura poco si es que no se trabaja, si es que no pules tu talento, ojo con eso. La Uchulú ha traspasado la pantalla, todo el Perú la ha recibido, genera alegría y es divertidísima. Entonces, si te gusta, métete a clases de canto y de baile también”, le aconsejó la conductora de TV. (Video: América TV)