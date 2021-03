Hijo de Johanna San Miguel rechaza ingresar a EEG: “Yo estudiaré Medicina”

El jovencito no se mostró interesado en convertirse en un ‘guerrero’ de EEG y mencionó que se dedicará a sus estudios universitarios.

Paulo, hijo de Johanna San Miguel, negó la posibilidad de integrarse a Esto es guerra en un futuro. En una de sus pocas apariciones en televisión, aseguró que no tiene intenciones de ser una figura pública y que, por el contrario, se dedicará a estudiar en la universidad. “A mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina. No voy a entrar a Esto es guerra, lo siento mucho”, dijo el muchacho. VIDEO: Willax