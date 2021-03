Tula Rodríguez preocupada por su mamá tras contraer COVID-19: Está delicada

La conductora de América Televisión precisó en Instagram que su hija no presenta síntomas graves, pero que su mamá está siendo monitoreada.

Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para comentar cómo se encuentra su familia luego de dar positivo por coronavirus. A través de Instagram, indicó que ella no presenta síntomas alarmantes, al igual que su menor hija; sin embargo, contó con preocupación que su progenitora sí se ha visto afectada: “La que está delicada es mi mamá. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas en hospitales y clínicas. Gracias a Dios la estoy logrando atender en la casa”, precisó. VIDEO: Instagram.