El lateral del León de México Byron Castillo charló con un medio de ese país y contó cómo viene procesando toda esta polémica. “Todo el mundo me atacaba, me escribían y decía: ‘¿qué pasa?’. Y llegó un momento que quise ya no seguir, porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me decían miles de cosas, (pero) tuve mucha gente que me apoyó en ese momento”, sostuvo Castillo. VIDEO: Telemundo Deportes