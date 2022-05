Alianza Lima vivió uno de sus peores momentos en los últimos años en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El cuadro millonario lo goleó 8-1 y despertó las críticas de muchos periodistas peruanos. Uno de ellos fue Diego Rebagliati, quien se refirió la pasividad en defensa del equipo blanquiazul. “Alianza solo hizo ocho fouls, esto no es ‘cacha’, pero hizo tantas faltas como goles en contra. Álvarez quiere jugar el mundial y hoy (ayer) se hizo un picnic, no le hicieron una sola falta, no lo arañaron”. Fuente: Movistar Deportes.