“Lo que más me incomoda es que no tuvimos rebeldía ni fuerzas para salir adelante. El profesor Bustos vino en el 2021 a segunda división y nos sacó campeones. Si no hay respaldo para él, no sé qué habrá para los demás. Acá no hay un solo responsable. Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No es Carlos el responsable al cien por ciento. Nosotros estuvimos dentro de la cancha y si se va el técnico, nos vamos todos”, expresó Hernán Barcos. Video: Jessica Merino / URPI-LR.