Racing cayó ante Melgar por 3-1 en la tercera jornada de la Copa Sudamericana 2022. La Academia no pudo seguir con su buena racha de 16 partidos sin conocer la derrota; por el contrario, el Dominó fue superior y eficiente a la hora del ataque. Fernando Gago, entrenador del cuadro argentino, habló en conferencia de prensa: “El campo de juego no estaba en condiciones y el balón no tenía un recorrido habitual. Teníamos que adaptarnos a eso y a la altura, pero no son excusas”. Video: Gol Perú.