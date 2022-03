En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Román Abramóvich, empresario ruso y dueño del Chelsea, se alejó momentáneamente de la administración del club y podría vender el equipo. Al respecto, Thomas Tuchel, durante la rueda de prensa en la antesala de un duelo por copa doméstica, ‘estalló' contra un periodista que le consultó: “Viendo la pasión con la que has hablado de los horrores de la guerra, ¿cuánto deseas que el propietario pueda ayudar con...?”. Rápidamente, el DT alemán lo cortó y manifestó: “¡Escucha, tienes que parar! No soy un político. (...) Nunca viví una guerra. Solo hablar de ello ya me hace sentir mal, porque soy muy privilegiado”. VIDEO: The Guardian