En la previa del partido entre Cruz Azul y Toluca, Juan Reynoso se tomó varios minutos para dar una motivadora charla a su plantel, que no tuvo un buen inicio de temporada en la Liga MX. “Muchachos, solo les pido dos cosas, exíjanse y contágiense; al primero que vea que no está corriendo, que está canchereando o que quiere conducir…. Bueno, ahí está la exigencia dentro de la cancha y una premisa fundamental, tránsito rápido, eso no implica que tengamos que llegar rápido, si hay que hacer ocho o 10 pasos, pero que la pelota se mueva… Suerte a todos (sic)”, aseguró el técnico peruano.