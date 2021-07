En la previa del último partido de la selección peruana en la Copa América 2021, Gianluca Lapadula se dirigió a la afición de la Blanquirroja y a todo el equipo que lo compone: “Esta experiencia ha sido maravillosa, no solo a nivel profesional, sino también por todas las personas que lo hicieron posible: mis compañeros, el comando técnico, y todo el equipo que forma esta gran selección. No puedo dejar de lado a todos los hinchas que nos apoyan incondicionalmente, gracias por sus infinitas muestras de cariño. Después de un mes juntos, puedo decir con seguridad que no es solo un equipo, somos más que eso: una gran familia. Lo vivido en estas semanas me acompañará por siempre. ¡Gracias a todos por el apoyo, gracias a ti, maravilloso país! Y ahora… a luchar por ese tercer puesto y la clasificación a Qatar. ¡Arriba Perú!”, sostuvo el delantero nacional. Video: Instagram de Gianluca Lapadula