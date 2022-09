Luego de una noche histórica en los Emmy 2022, Oh Yeong Su celebró triunfo del equipo de “Squid game” y lo dio todo en la pista de baile.

“El juego del calamar” se llevó un total de seis Emmy en 2022, incluyendo dos premios en categorías principales: mejor director y mejor actor en una serie de drama. La satisfacción del equipo por los logros conseguidos se hizo sentir en la ceremonia y también en el after party que organizó Netflix. El veterano actor Oh Yeong Su, de 77 años, sacó sus dotes de baile mientras sus compañeros lo aplaudían emocionados. Oh estaba nominado como mejor actor de reparto por interpretar al jugador 1 de “Squid game”. VIDEO: Meena Harris/Twitter