SpaceX llevará a los cuatro tripulantes de Inspiration4 al espacio, este miércoles 15 de setiembre a partir de las 19:02 (hora peruana), si es que no hay inconvenientes, en una misión de tres días. Será la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales a bordo. Así, la compañía del multimillonario Elon Musk ingresa a la carrera del turismo espacial. Netflix, plataforma streaming que está presentando una docuserie llamada Countdown Inspiration4 mission to space, transmitirá las imágenes “en tiempo casi real”, según anunció. Fuente: AFP.