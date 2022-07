The Last of Us Part I: filtran gameplay del remake para PS5 y aseguran que no hay mejoras

The Last of Us debe ser una de las sagas más importantes de los últimos tiempos de PlayStation. Este videojuego, desarrollado por Naughty Dog, recibirá un remake llamado The Last of Us Part I, el cual se hizo viral en redes sociales tras la filtración de un gameplay que ha decepcionado a algunos usuarios.

Con The Last of Us Part I, el título se convertirá en uno de los pocos exclusivos de PlayStation, por no decir el único, en estar disponible en tres consolas distintas de la compañía. Recordemos que el juego original se lanzó en PS3, posteriormente se lanzó el remaster para PS4 y ahora está por llegar un remake para PS5.

Aunque Naughty Dog no ha salido a brindar más detalles sobre lo que será esta entrega de TLOU, es sabido entre los gamers lo difícil que es para el estudio proteger sus proyectos de los leakers. Según detalla Level Up, un usuario logró tener acceso al videojuego y compartió información valiosa con el reconocido insider Nick Baker.

¿Qué se filtró de The Last of Us Part I?

De acuerdo al informante, las imágenes filtradas dejan ver las mejoras en los modelos y la animación del título; además, de un gran avance en lo que respecta a la accesibilidad, característica que sería similar a la de The Last of Us Part II.

Por otra parte, se menciona que el remake de The Last of Us contaría con soporte VRR y podrá jugarse en resolución 4K a 40 FPS en Gameplay Mode, pero en Dynamic Mode de PS5 alcanzaría los 4K a 60 FPS.

PUEDES VER: El esperado remake de The Last of Us podría llegar este año para PlayStation 5

Sin embargo, eso no sería todo. En redes sociales apareció un gameplay de The Last of Us Part I de varios minutos, en el que se aprecia una escena de combate protagonizada por Joel y Ellie contra los cazadores en una biblioteca. Lo llamativo de estos es que el contenido es similar al de la entrega original.

En palabras del filtrador, el remake de TLOU “no presenta mejoras de gameplay”, ya que Naughty Dog se habría enfocado en mejorar el diseño, animaciones y el audio del videojuego.

No obstante, se reveló que el estudio también añadió algunas novedades, como la visibilidad de los aditamentos cuando Joel realice cambios en sus armas, lo cual no sucedía en el juego de video original que se lanzó en 2013.

Spoiler Alert: aquí te dejamos el gameplay filtrado de The Last of Us Part I.