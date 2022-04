Xbox Series S: la fabulosa consola inspirada en Doctor Strange que regalará Xbox

Las ediciones especiales de consolas son, muchas veces, una completa locura. Estas máquinas con diseños alucinantes suelen ser de colección porque son protagonizadas por personajes icónicos de la cultura pop. Microsoft continúa apostando por esta clase de productos y acaba de anunciar que regalará una Xbox Series S inspirada en “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Así como lo lees. A solo una semana de que la nueva película de Marvel se estrene en los cines peruanos y de todo el mundo, Microsoft quiere celebrar la nueva cinta que tendrá como protagonista a Doctor Strange en una aventura multiversal que dejará a más de uno con la boca abierta.

Mediante una publicación en Twitter, la compañía dueña de Xbox anunció un concurso en el que para participar deberás hacer retweet al mensaje utilizando el hashtag #DoctorStrangeXboxSweepstakes.

Los jugadores podrán participar desde hoy, 29 de abril, hasta el 20 de mayo, a las 10.00 p. m., hora local. No obstante, el ganador no solo se llevará la genial Xbox Series S con diseño de Doctor Strange, sino que también recibirá los 4 controles inspirados en el Hechicero Supremo.

Gana una Xbox Series S y cuatro mandos inspirados en Doctor Strange. Foto captura: Twitter

La persona afortunada será seleccionada por Microsoft una semana después de que concluya la inscripción. Eso sí, es importante que tu cuenta de Twitter esté en modo público para poder participar.

Otro detalle a tener en cuenta es que la Xbox Series S, a pesar de ser de nueva generación, no tiene lector de disco, ya que está dedicada para correr juegos en formato digital. Pero, aun así, se trata de un estupendo regalo por parte de Microsoft que muchos gamers desearán tener.